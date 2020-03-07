Marjorie Wright Marjorie Wright, 93 of Shenandoah passed away on Thursday morning, March 5, 2020 at Windsor Manor in Shenandoah. Memorial Services will be held on Monday, March 9, 2020 at 11:00 a.m. at the First United Methodist Church in Shenandoah. Memorials in lieu of flowers may be directed to the First United Methodist Church. Remembrances and condolences may be shared with the family at www.hackettlivingston.com. Hackett-Livingston Funeral Home is in charge of the arrangements.

To plant a tree in memory of MARJORIE WRIGHT as a living tribute, please visit Tribute Store.

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