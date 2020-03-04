Micheal "Mick" Tyner Micheal L. "Mick" Tyner, 72, of rural Essex, Iowa entered into rest unexpectedly on Sunday, March 1, 2020 at Nebraska Methodist Hospital in Omaha following a brief illness. A celebration of life gathering will be held for Mick on Sunday, March 8, 2020 at the Gold Fair Building in Red Oak, Iowa from 2:00 to 5:00 p.m. A memorial is being established in Mick's name. Services were entrusted to Nishna Valley Funeral and Cremation Service in Shenandoah. Remembrances and condolences may be shared with the family at: swimemorial.com on the web.

To plant a tree in memory of MICK TYNER as a living tribute, please visit Tribute Store.

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